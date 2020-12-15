عاجل.. بايدن: فقدنا 300 ألف مواطن أمريكي جراء جائحة كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن الانتخابات الأخيرة شهدت أكبر مشاركة في التاريخ الأمريكي، حيث صوت له ولنائبته كمالا هاريس، 81 مليون أمريكي.

وأعرب "بايدن"، في كلمة له عقب تثبيت فوزه في المجمع الانتخابي، بثتها قناة العربية، عن أمله في أن يعترف منافسه دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات، مؤكدا: "لا أحد يستطيع الاستيلاء على السلطة في أميركا والشعب هو من يمنحها".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "في ولاية جورجيا تم إعادة فرز الأصوات 3 مرات، وإعادة الفرز لم تضع حدا لدعاوى ترامب وفريقه القانوني.. وترامب خسر أصوات المجمع الانتخابي والتصويت الشعبي".

وتابع: رفض ترمب الاعتراف بالنتائج يشكل عدم احترام للشعب الأميركي، ورئيس الأمن الإلكتروني التابع للرئيس أقر بنزاهة الانتخابات، والديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة".

وأكد: حان طي الصفحة وسنعمل على إعادة الوحدة للأميركيين، وأنا سأكون رئيسا لكل الشعب الأميركي، والولايات المتحدة قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة.

ولفت الرئيس المنتخب إلى أن بلاده فقدت 300 ألف مواطن أمريكي جراء جائحة كورونا.

هذا، وأثبت المجمع الانتخابي، فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بـ306 أصوات، وقابل 232 صوتا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

يذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالما شكك في نتيجة الانتخابات، وقدم العديد من الدعاوى القضائية للتشكيك في النتيجة، ومحاولة إعادة فرز الأصوات في بعض الأماكن مرة أخرى.

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