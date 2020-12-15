عادل حمودة: توفير مصر اللقاحات مجانًا يستحق الإشادة والاحترام

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
عادل حمودة
عادل حمودة
شيماء حسن
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أشاد عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، بقرار الدولة المصرية بإتاحة لقاح فيروس كورونا مجانًا لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن توفير اللقاحات هي مسئولية الدولة وقيامها بها هو أمر يستحق الاحترام والإشادة.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "عندما تقوم الدولة المصرية التي تطمح في التنمية بتوفير هذه اللقاحات فهو أمر يستحق الإشادة والتقدير للقيادة السياسية على حرصها لتوفير اللقاحات للمصريين بالمجان".

وطالب أن يكون هناك مصادر موحدة للمعلومات من أجل القضاء على حالة البلبلة والشائعات، مستطردًا "محتاجين مصادر المعلومات إلى حد كبير أكثر وضوحا وفيها استقرار اكتر وتعطي المواطن الحق في اتخاذ قرار سليم سواء بالتطعيم باللقاح أو لا".

كما قارن حمودة بين النظام الصحي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترامب: قائلًا "حجم الانهيار في النظام الصحي بين عصر أوباما وترامب كان كبير، والنظام الصحي كان أصلا ضعيفا وهذا كان سببًا في تزايد أعداد الإصابات بكورونا في أمريكا، وفي نظري لو كان النظام الصحي الخاص الذي اعتمده أوباما كان موجود ولم يتم إلغائه مكنش حصل هذا الرقم الكبير في الإصابات أو الوفيات، وأصبح جواز السفر الأمريكي سيء السمعة في كثير من دول العالم".

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