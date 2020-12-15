طبيب كبد يكشف عن الأمر الوحيد غير المحسوم في لقاحات كورونا (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، إن كل اللقاحات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا آمنة وفعالة، وهناك دول بدأت في تطعيم شعوبها.

وأشار "شيحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن السؤال الوحيد والذي ليس له إجابة فيما يتعلق بلقاحات كورونا هو إلى أي مدى يعطي هذا اللقاح مناعة؟ مضيفا، أن فترة المناعة التي يوهرها اللقاح ليست محسومة حتى الآن.

وأكد أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، أن أمان وفاعلية لقاحات كورونا لم تعد محل نقاش علمي. 

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 122086 حالة من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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