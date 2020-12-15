أمطار على أغلب الأنحاء.. تحذيرات عاجلة من طقس الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا للرمال والأتربة.





طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة بنسبة (20% تقريبًا) مساءً على مناطق من القاهرة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح- السلوم- الإسكندرية- رشيد- بلطيم).

- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس).

- نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحر المتوسط.





الوصف الفني لخرائط الطقس: