عادل حمودة: أغلب اللقاحات لم تقدم حتى الآن نتائج دراساتها إلى المجلات العلمية

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن مصر تشترك في التحالف الدولي للقاحات والتحصين من أجل تأمين احتياجاتها من اللقاحات.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذا التحالف موجودة في جنيف ويقوم على شراكة بين القطاع العام والخاص ومعتمد على تمويلات من منظمة اليونيسيف وتبرعات لرجال الأعمال.



