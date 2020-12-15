عادل حمودة: أغلب اللقاحات لم تقدم حتى الآن نتائج دراساتها إلى المجلات العلمية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:40 ص
عادل حمودة
عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن مصر تشترك في التحالف الدولي للقاحات والتحصين من أجل تأمين احتياجاتها من اللقاحات.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذا التحالف موجودة في جنيف ويقوم على شراكة بين القطاع العام والخاص ومعتمد على تمويلات من منظمة اليونيسيف وتبرعات لرجال الأعمال.

وأشار إلى أن هذا التحالف سيعمل على توفير اللقاحات لدول العالم الثالث، موضحًا أن أغلب اللقاحات التي حصلت على الموافقة الطارئة لم تقدم نتائج دراستها إلى المجلات العلمية حتى الآن لاستكمال باقي البيانات لأن أي لقاح يحتاج على الأقل 73 شهرًا من أجل إجازته وفق الإجراءات الطبيعية حتى أن لقاح سينوفارم سوف يقدم نتائج دراساته إلى أحد المجلات العلمية خلال 3 أشهر.

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لقاح سينوفارم توفير لقاح الفجر

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