مدرب دورتموند الجديد يوجه رسالة خاصة إلى اللاعبين





وقال تيرتسيتش اليوم الاثنين في تصريحات صحفية "لقد أظهرنا الكثير من الامور الجيدة في الماضي، وينبغي أن نتذكر الكثير من الأمور التي علينا أن نحافظ عليها".





وتولى تيرتسيتش /38 عاما تدريب دورتموند بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم أمس الأحد عقب إقالة المدرب السويسري لوسيان فافر بعد 24 ساعة فقط من الهزيمة المذلة للفريق على أرضه أمام شتوتجارت بخمسة أهداف لهدف.





وقال المساعد السابق لفافر "كمدرب عليك أن تلعب أدوارا محددة، وهذا يتضمن الدور العاطفي".





وأضاف "تحدثت إلى الفريق أمس ومن المهم بالنسبة لي أن يعبر الفريق عن الأمور التي يحتاج للعمل عليها حتى نطورها".





وأكد تيرتسيتش أنه يشجع دورتموند طوال حياته وحصل الآن على فرصة تدريب الفريق.





وأشار "إنه وضع لا يصدق ، لقد جئت إلى الاستاد للمرة الأولى وأنا في التاسعة من عمري".





وأكد "لم يسبق وأن حلمت بالتواجد في هذا المنصب، إنه أمر استثنائي الاستيقاظ في الصباح والتفكير في فريق الأسود والأصفر".





ويحتل دورتموند المركز الخامس بجدول ترتيب البوندسليجا بعد أن تعثرت مساعيه للتواجد في المربع الذهبي مؤخرا.





وأشار مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند "لسنا في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حاليا، هذا التغيير طرأ لأسباب رياضية بحتة".





وفي الوقت الذي تتجه فيه النية للتعاقد مع مدرب جديد للموسم المقبل فإن تيرتسيتش أمامه فرصة لتثبيت أقدامه في المنصب.





وقال زورك "عقدنا مع إدين بشكل مبدئي يستمر حتى صيف 2021، إنه طريق طويل يتضمن على الأقل 26 مباراة، التركيز الأساسي هنا الآن ينصب على الفترة الحالية ، عليه إعادة الفريق للمنافسة".

دعا إدين تيرتسيتش المدير الفني الجديد لنادي بوروسيا دورتموند فريقه لتذكر نجاحات الماضي حيث يستهل مسيرته مع الفريق بمواجهة فيردر بريمن على أرضه غدا الثلاثاء في الدوري الألماني.