برلمانية: تنسيقية الأحزاب داخل البرلمان لن تكون مؤيدة للحكومة

قالت أميرة العادلي، عضو البرلمان الفائزة في إنتخابات 2020، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن اتجاه الفائزين من التنسيقية داخل البرلمان سيكون مختلفًا، مؤكدة أنه لن يكون مؤيدًا وفي ذات الوقت لن يكون معارضًا.





أضافت "العادلي"، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول مستقبل وملامح برلمان 2020 بعد إعلان نتائج الانتخابات، موضحة: "في أكثر من اتجاه، نظرًا لتركيبة التنسيقية المتنوعة من الأحزاب المختلفة، فعلى سبيل المثال في البرلمان السابق، كان نوابنا في التنسيقية من خزب التجمع دائمًا رافضين للموازنة العامة ودلوقتي هيفضلوا كده، وبالتالي من العيب أن يكون اتجاهنا ثابت طول الوقت".



