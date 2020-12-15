برلمانية: تنسيقية الأحزاب داخل البرلمان لن تكون مؤيدة للحكومة
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
كـسـاب أحـمـد
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قالت أميرة العادلي، عضو البرلمان الفائزة في إنتخابات 2020، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن اتجاه الفائزين من التنسيقية داخل البرلمان سيكون مختلفًا، مؤكدة أنه لن يكون مؤيدًا وفي ذات الوقت لن يكون معارضًا.
أضافت "العادلي"، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول مستقبل وملامح برلمان 2020 بعد إعلان نتائج الانتخابات، موضحة: "في أكثر من اتجاه، نظرًا لتركيبة التنسيقية المتنوعة من الأحزاب المختلفة، فعلى سبيل المثال في البرلمان السابق، كان نوابنا في التنسيقية من خزب التجمع دائمًا رافضين للموازنة العامة ودلوقتي هيفضلوا كده، وبالتالي من العيب أن يكون اتجاهنا ثابت طول الوقت".
وأكملت: "لن نكون صوتًا واحدًا ستكون معبرة عن الحالة بداخلها لوجود أكثر من رأي وصوت، وغالبًا المشهد اللي حاولنا تصديرة طول الوقت للناس هو التنوع.. ووجودنا داخل البرلمان الجديد سيكون مختلفًا البعض يعتقد بأن رأي شباب التنسيقية واحد، بالعكس كل له اتجاهه وممكن يبقى داخل التنسيقية مشروعين لقانون واحد مختلفين".
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