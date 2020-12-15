برلمانية: تنسيقية الأحزاب داخل البرلمان لن تكون مؤيدة للحكومة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
أميرة العادلي
أميرة العادلي
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت أميرة العادلي، عضو البرلمان الفائزة في إنتخابات 2020، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن اتجاه الفائزين من التنسيقية داخل البرلمان سيكون مختلفًا، مؤكدة أنه لن يكون مؤيدًا وفي ذات الوقت لن يكون معارضًا.

أضافت "العادلي"، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول مستقبل وملامح برلمان 2020 بعد إعلان نتائج الانتخابات، موضحة: "في أكثر من اتجاه، نظرًا لتركيبة التنسيقية المتنوعة من الأحزاب المختلفة، فعلى سبيل المثال في البرلمان السابق، كان نوابنا في التنسيقية من خزب التجمع دائمًا رافضين للموازنة العامة ودلوقتي هيفضلوا كده، وبالتالي من العيب أن يكون اتجاهنا ثابت طول الوقت".

وأكملت: "لن نكون صوتًا واحدًا ستكون معبرة عن الحالة بداخلها لوجود أكثر من رأي وصوت، وغالبًا المشهد اللي حاولنا تصديرة طول الوقت للناس هو التنوع.. ووجودنا داخل البرلمان الجديد سيكون مختلفًا البعض يعتقد بأن رأي شباب التنسيقية واحد، بالعكس كل له اتجاهه وممكن يبقى داخل التنسيقية مشروعين لقانون واحد مختلفين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلمة أخيرة بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ 19 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 11 ساعة

أشرف قاسم يكشف مصير فرجاني ساسي

منذ ساعتين

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ 34 دقيقة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 12 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 20 ساعة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

بمناسبة مرور عام على تأسيسها.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة بوكالة أنباء الشرق الأوسط

'شباب الأحزاب': تمكنا من إنشاء منصة حوارية مفتوحة ودورنا مجابهة الفكر المتطرف

خالد أبو بكر: تنسيقية شباب الأحزاب "مارد سياسي قادم"

تنسيقية شباب الأحزاب: تدشين مركز بحثي لتقديم الدعم للأعضاء في المجالس النيابية

عضو مجلس شيوخ: تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في تأهيل كوادرها

عضوة بـ"تنسيقية الأحزاب": سيادة الصوت الواحد لا تدفعنا إلى الإمام.. والمعارضة ليست عيبًا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

03:25 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان