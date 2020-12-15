شاهد.. أول تعليق لريهام سعيد بعد عودة برنامجها

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:12 ص
ريهام سعيد في حلقة الثعالب
ريهام سعيد في حلقة الثعالب
أمنية فوزي
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ظهرت الإعلامية ريهام سعيد، مجددا على الشاشة، بعد حلقتها الأخيرة عن الثعالب، ببرنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، حيث جددت اعتذارها لكل شخص "غضب" من "حلقة الثعالب"، مؤكدة أن الحلقة غرضها كان عن الصيد، وليس بهدف "المشاهدة" كما يزعم البعض.

وقالت "سعيد": "أخرج على الهواء منذ 18 عامًا بلا ورقة أو قلم، ولا أحضر كثيرًا للقاءات بل أتحدث من القلب للقلب، وبالتالي أكيد مش راجعة للشاشة بعد سنة عشان أعمل مشاكل، ولا أريد ذلك، ولا أريد تقديم شيء مستفز، بل تقديم كل ما هو مفيد".

وأضافت الإعلامية: "ربما الطريقة مختلفة لكن النوايا إفادة الناس وتقديم كل ما هو ممتع ومفيد، ولنا جمهورنا ومحبينا المتابعين لنا.. ولذا ابدأ الحلقة والاعتذار لأى حد غضب وأتقدم باعتذار لجمعية الرفق للحيوان.. بعتذر من كل قلبي، ليس قلقًا من توقف البرنامج.. كما أشكر المجلس الأعلى للإعلام، وعلى رأسهم رئيس المجلس كرم جبر، والأمين العام المستشار أحمد عبد العزيز، وطارق سعده نقيب الإعلاميين".

وواصلت: "والله إحنا أخدنا التعلب أكلناه وشربناه وسيبناه تاني.. اسمنا صبايا الخير، وما نقدمه من 18 عاما هو الخير فقط، وهذه رسالتي وربنا يعيننا على استكماله".

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