حزب مستقبل وطن: شكلنا كتلة صلبة في وقت دقيق من عمر الوطن

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن حصول حزبه في انتخابات برلمان 2020 بعدد كبير من المقاعد وصل إلى 316 مقعد في النواب، مقارنة بالحزب الجمهوري الذي تلاه في القائمة، إلى العمل الذي قام به حزبه على مدار أربع سنوات على الأرض تنظيميًا، وداخل كل أروقة مصر.





أضاف "هلال" في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول مستقبل وملامح برلمان 2020 بعد إعلان نتائج الانتخابات قائلًا: "ضمينا كوادر وقامات قادرة على المنافسة، والعدد الاكبر بالمقاعد الي فزنا بيها هي مقاعد فردية تربو من 171 مقعد فردي من إجمالي 316 وبالتالي الانتخابات الفردية بما تضمه من قامات أسهمت في الفوز بالمقاعد".





وأكمل في تعليقه على سؤال الحديدي، حول إمكانية إنضمام مقاعد المستقلين البالغة 95 مقعدًا لتحالف برلماني مع حزبه الذي يمثل الاغلبية قائلا: "حتى لو ده حصل لن يكونوا أعضاء في حزب مستقبل وطن وليس بوسعهم الانضمام وفقًا للدستور والقانون، حيث لا بُد أن يحتفظ الفائز المستقل بصفته الانتخابية التي انتخب من أجلها كنائب مستقل، ومن ثم لم يمكن ضم الفائزين المستقلين لحزب مستقبل وطن عضويًا بعد إعلان النتائج.. ودي مخالفة لو حصلت مش هنقبلها لأنها غير دستورية وغير قانونية وإحنا كمستقبل وطن مش محتاجين نعمل ده".





ونفى أن يكون هذا قد حدث في البرلمان السابق 2014 قائلا: "ماحصلش لكن حصلت حاجة تانية البعض كان شايفها سلبية بس أنا شايفها إيجابية، حيث استطعنا كحزب تشكيل كتلة صلبة في مجلس النواب الماضي في وقت دقيق من عمر الوطن، لأن الغالبية في وقتها كانت من المستقلين وده كان بسبب نظرة سلبية مجتمعية مترسخة من الانتخابات والتجارب السابقة إن أي حزب أغلبية بيرجعنا لعصر سابق لنموذج الحزب الوطني".



