حزب مستقبل وطن: شكلنا كتلة صلبة في وقت دقيق من عمر الوطن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
عصام هلال
عصام هلال
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن حصول حزبه في انتخابات برلمان 2020 بعدد كبير من المقاعد وصل إلى 316 مقعد في النواب، مقارنة بالحزب الجمهوري الذي تلاه في القائمة، إلى العمل الذي قام به حزبه على مدار أربع سنوات على الأرض تنظيميًا، وداخل كل أروقة مصر.

أضاف "هلال" في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول مستقبل وملامح برلمان 2020 بعد إعلان نتائج الانتخابات قائلًا: "ضمينا كوادر وقامات قادرة على المنافسة، والعدد الاكبر بالمقاعد الي فزنا بيها هي مقاعد فردية تربو من 171 مقعد فردي من إجمالي 316 وبالتالي الانتخابات الفردية بما تضمه من قامات أسهمت في الفوز بالمقاعد".

وأكمل في تعليقه على سؤال الحديدي، حول إمكانية إنضمام مقاعد المستقلين البالغة 95 مقعدًا لتحالف برلماني مع حزبه الذي يمثل الاغلبية قائلا: "حتى لو ده حصل لن يكونوا أعضاء في حزب مستقبل وطن وليس بوسعهم الانضمام وفقًا للدستور والقانون، حيث لا بُد أن يحتفظ الفائز المستقل بصفته الانتخابية التي انتخب من أجلها كنائب مستقل، ومن ثم لم يمكن ضم الفائزين المستقلين لحزب مستقبل وطن عضويًا بعد إعلان النتائج.. ودي مخالفة لو حصلت مش هنقبلها لأنها غير دستورية وغير قانونية وإحنا كمستقبل وطن مش محتاجين نعمل ده".

ونفى أن يكون هذا قد حدث في البرلمان السابق 2014 قائلا: "ماحصلش لكن حصلت حاجة تانية البعض كان شايفها سلبية بس أنا شايفها إيجابية، حيث استطعنا كحزب تشكيل كتلة صلبة في مجلس النواب الماضي في وقت دقيق من عمر الوطن، لأن الغالبية في وقتها كانت من المستقلين وده كان بسبب نظرة سلبية مجتمعية مترسخة من الانتخابات والتجارب السابقة إن أي حزب أغلبية بيرجعنا لعصر سابق لنموذج الحزب الوطني".

وتابع: "لازم يبقى فيه كتلة صلبة تدعم سياسات الدولة اللي حصل في البرلمان السابق كانت كان عبارة عن تكتل انتخابي دون أن يكون عضوا من المستقلين لدعم الدولة في هذا الوقت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستقبل وطن لميس الحديدي كلمة أخيرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ 34 دقيقة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ 19 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف قاسم يكشف مصير فرجاني ساسي

منذ ساعتين

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد فرز 75 % من لجان زفتى بالغربية.. "فودة" يحصل على 15 ألف و430 صوت مقابل 9 آلاف صوت لـ "يحيي"

عاجل.. فوز "الجحش" في الانتخابات التكميلية بزفتى بالغربية

إقالة هيئة مكتب حزب مستقبل وطن في زفتى لهذا السبب

المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر ينتخب سميرة الشواشي أمينا عاما للحزب

«مستقبل وطن» يستولى على نصيب الأسد من مقاعد تحالف الأحزاب فى انتخابات «الشيوخ»

نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الشيوخ ببني سويف.. بالأسماء والأرقام

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

03:25 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان