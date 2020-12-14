عبر تحويل مدخراتهم إلى الليرة.. أردوغان يستغيث بالأتراك لإنقاذ إقتصاد بلاده

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:00 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه لتحويل مدخراتهم إلى الليرة، مؤكدا أن بلاده تعمل لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى مستويات "ملائمة" للأسواق، حيث تأتي دعوة أردوغان وسط تهافت الأتراك على شراء العملات الصعبة بمستويات قياسية.

 

وفي كلمة ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إنه سيقدم إلى البرلمان إصلاحات اقتصادية وقضائية بعد انتهاء محادثات الميزانية، لافتا إلى أنه يتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي في الأصول التركية.

 

ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15 في المئة لاحتواء هبوط قياسي لليرة وتضخم يزيد على 10 في المئة.

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رجب طيب اردوغان الليرة التركية الاقتصاد التركي الاتراك

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