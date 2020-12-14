الأردن توقع اتفاقية لتركيب سخانات شمسية مدعومة لاسر عفيفة بلواء سحاب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
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 وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، اتفاقية مشروع تركيب انظمة سخانات شمسية لــ 200 اسرة فقيرة، بمنطقة لواء سحاب الخشافية والمناخر، مدعومة بنسبة 100 بالمئة.

ووقع الاتفاقية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية رئيسة لجنة إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المهندسة هالة زواتي فيما وقعها عن الاتحاد المدير الإقليمي الدكتور هاني الشاعر.

ووفق الاتفاقية يتم تقديم دعم مقداره 100 بالمئة من كلفة الانظمة، وبتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 100 الف دينار، يتحملها مناصفة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ضمن برنامج تنمية المجتمعات المحلية بهدف تحسين الوضع البيئي الاقتصادي وضمن المسؤولية المجتمعية لشركة (ايه إي إس) في لواء سحاب /الخشافية والمناخر.

وقالت زواتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان المشروع يأتي ضمن عدة برامج ينفذها صندوق الطاقة المتجددة لدعم القطاع المنزلي، مؤكدة أهمية المشروع في اطار مساعي الوزارة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية في تخفيض استهلاك الطاقة ورفع نسبة انتشار السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي، وتحسين الوضع الاقتصادي والإجتماعي للاسر المستهدفة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة الدكتور رسمي حمزة ان الصندوق سيقدم منحة وحدات انارة موفرة للطاقة لكل اسرة مستفيدة من البرنامج حتى تتمكن من تخفيض استهلاك الكهرباء، بالتوازي مع تخفيض استهلاك الكهرباء لتسخين المياه، وذلك بالتعاون مع الشركة الاردنية لاستيراد الماكنات والمعدات (باوتك).

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