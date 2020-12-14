جبريال صوما: أمريكا ستتخذ قرارات ضد الاقتصاد التركي (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
رجح الدكتور جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية بعد تصويت المجمع الانتخابي.

وتوقع صوما خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلجأ إلى القضاء»، مشيرا إلى أن المحكمة العليا قد تصدر حكما بشأن نتائج ولاية جورجيا.

وتابع «ترامب حصل على أرقام كبيرة في الانتخابات الحالية، ستكون داعم له حال اتخاذه قرار الترشح خلال انتخابات 2024».
وحول العقوبات المفروضة على تركيا قال صوما «أنقرة خالفت اتفاقيات الناتو، وترامب قد يتخذ قرارات أخرى ضد الاقتصاد التركي»، مشيرا إلى أن من المتوقع اتخاذ واشنطن قرارات ضد إيران.

وأكمل «الرئيس ترامب أكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك القنبلة النووية»، ناصحا الإيرانيين بعدم تنفيذ أي عمل عسكري للرد على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، كون طهران ستواجه رد فعل حينها من تل أبيب أو واشنطن؟.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محسن فخري زادة فوز جو بايدن المحكمه العليا العالم النووي

أخبار تهمك

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ ساعة و نصف

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ ساعتين

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ نصف ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة بريطانية: أردوغان يلجأ إلى قطر في خلافه مع ترامب

صحيفة تركية: حالة من الإحباط تسود المجتمع التركي بسبب قطر

"ترامب" يحذر إيران: نحن في وضع يتيح لنا القيام بما هو أسوأ

رئيس الوزراء البريطاني وترامب يبحثان 3 قضايا عالمية في نيويورك

بومبيو: سنواصل الضغط على النظام الإيراني لحماية أرواح الأمريكيين

جورجيا تغلق حدودها مع روسيا أمام المسافرين بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

06:00 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان