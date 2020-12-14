فرنسا تشهد تراجع كبير في عدد الإصابات بكورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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بعد فترة كبيرة، سجلت فرنسا اليوم الأثنين بالكاد أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، وهو أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس.

 

لكن هذا الانخفاض في عدد الإصابات قابله ارتفاع في عدد المرضى في المستشفيات بما في ذلك في العناية المركزة، وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".

 

وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين من قبل السلطات الصحية في عشية مرحلة جديدة في رفع حجر صحي يحل محله حظر تجوال ليلي، إصابة 3063 شخصا بالفيروس، ودائما ما تكون هذه الإحصائية اليومية أقل في أيام الاثنين منها في أيام الأسبوع الأخرى.

 

ويوجد في فرنسا الآن 2 مليون و379915 شخصا مصابا منذ بداية الوباء.

 

وتعالج المستشفيات الفرنسية 25481 مريضا مصابا بـ COVID-19، بما في ذلك 2906 في العناية المركزة.

 

وبلغ عدد ضحايا الوباء في فرنسا الآن 58282 حالة وفاة، حيث سجلت 371 حالة وفاة خلال 24 ساعة في المستشفيات.

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