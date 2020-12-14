عبر تقنية الاتصال المرئي: وزيرة الثقافة تترأس اجتماع المجلس التنفيذي السادس والعشرين للمجمع العربي للموسيقى

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ترأست الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجمع العريي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية اجتماع المجلس التنفيذي السادس والعشرين للمجمع عبر تقنية الإتصال المرئى بحضور الدكتور كفاح فاخوري أمين المجمع والدكتور هشام شرف مدير المجمع.



فى بداية الإجتماع رحبت عبد الدايم بالأعضاء المشاركين ونعت ممثل دولة السودان عثمان مصطفى سليمان ثم استعرضت جدول الاعمال ووجهت الدعوة الى أمين المجمع لعرض تقرير أمانة المجمع الذي يغطي مهامها وأنشطتها خلال عشرة أشهر بدأت عقب المؤتمر 25 الذى انعقد خلال فبراير 2020 في القاهرة وتضمن عدد من النقاط هى:



• مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية التى بلغت أعدادها الشهرية منذ انتهاء مؤتمر المجمع الأخير عشرة أعداد مع ثبات مواد كل عدد ب 12 مادة، تحديث موقع المجمع على شبكة الانترنت من خلال سهولة التصفح والوصول إليه عبر استخدام جميع الوسائل الإليكترونية المتاحة، إضافة محرك بحث داخل الموقع لجميع المقالات منذ صدور المجلة الكترونيًا ومع كل عدد جديد، إعلام مشتركي المجلة وأصدقاء المجمع عن كل عدد جديد فور صدوره عبر عناوين بريدهم الإلكتروني حيث يبدأ العملي بالتحديث مطلع العام الجديد 2021 إلى جانب إدراج قائمة بمحتويات كل عدد باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية والسعي لإصدار كامل العدد باللغة الانجليزية إلى جانب اللغة العربية مما يوسع من انتشار المجلة وفائدتها واقتراح آليات التقليل من نسبة المواد المأخوذة من الانترنت وزيادة الإعتماد على مقالات معدة خصيصًا لها.





• مجلة البحث الموسيقي التى صدر منها المجلد الثامن عشر بعنوان "ماضٍ موسيقي عربي عريق في تنوير مستقبل واعد " وتم تزويد المندوبيات الدائمة في جامعة الدول العربية بنسخ منها والإستعداد لإصدار المجلد التاسع عشر وتماشيًا مع التطور في عالم النشر تم طلب الموافقة على أن اصدار نسخة الكترونية بالإضافة إلى النسخة الورقية بدءا من هذا المجلد كخطوة نحو الإستغناء التدريجي عن النسخة الورقية على أن يستتبع الأمر لاحقًا تحويل جميع المجلدات السابقة إلى نسخ الكترونية.



• الندوات العلمية حيث نجح المجمع فى تنظيم فعاليتين علميتين الاولى ندوة بعنوان " سبل الحفاظ على المهن الموسيقية في ظل ظروف جائحة كورونا " وعقدت بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع إدارة الثقافة وحوار الحضارات في قطاع الشئون الاجتماعية في الجامعة كما شارك المجمع في مؤتمر الموسيقى العربية التاسع والعشرين الذي نظمته دار الأوبرا المصرية خلال نوفمبر 2020 حيث تم وضع قاعدة بيانات الباحثين المتوافرة لدى المجمع بتصرف منظمي المؤتمر، المساهمة في التعميم، حث الباحثين على المشاركة بدراساتهم في المؤتمر، التغطية القبلية والبعدية للمؤتمر في مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية التي تصدر عن المجمع، يوم الموسيقى العربية الدولي



• الإحتفال بيوم الموسيقى العربية الدولي في 28 مارس من العام الحالي والذى جاء إثر تبني جامعة الدول العربية هذا اليوم رسميًا وتعميم ضرورة الإحتفال به في موعده على مستوى جميع الدول العربية الأعضاء في الجامعة وتزامن إقرار جامعة الدول العربية لهذا اليوم مع انتشار وباء كورونا وانشغال العالم بمخاطره ما جعل الإحتفال في هذا اليوم من سنة2020 بالذات يقتصر على مبادرات في إطار محدود، واعتمد أصحابها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كما تمت مناقشة مشروعات 2021 -2022 إلى جانب الوضع المالي للمجمع.