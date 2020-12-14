أكلوا ملوخية.. إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

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أصيب 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائى من قرية قاى بمركز إهناسيا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وقام الأطباء بإجراء غسيل معدة لهم لإنقاذهم.



كان اللواء محمد مراد، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بادعاء تسمم غذائى لأسرة من قرية قاى نتيجة تناولهم ملوخية فاسدة، وتبين أن المصابين هم: حسان عادل حسان ١٤ سنة، وعفاف عادل حسان ١٩ سنة، وحنين حمدى فتحى سنة ونصف، ومروة عادل حسان ٢٤ سنة.



وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة للتحقيق.

