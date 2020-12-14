وزير الطيران يصل عزاء والد داليا البحيري

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تتلقى اليوم الفنانة داليا البحيري عزاء والدها والذي توفى يوم الأربعاء الماضي والذي تم تشييع جنازته بعد صلاة المغرب من مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وحضر وزير الطيران عزاء والد الفنانة داليا البحيري المهندس محمود البحيري والذي أقيم وسط إجرائات إحترازية بمسجد الشربتلي في التجمع الخامس.

يذكر أن جنازة المهندس محمود البحيري، لم يحضرها عدد كبير من نجوم الفن وكان من أول الحاضرين في العزاء أشرف زكي وإلهام شاهين.

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