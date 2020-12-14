رئيس جامعة بني سويف يستعرض برنامج الهوية الرقمية للطلاب ويعلن التشغيل التجريبي لنظام مشروعات التخرج

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف بدء التشغيل التجريبي لنظام إدارة مشروعات التخرج، ومركز التدريب بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعي اللجنة العليا للبرمجيات، وشعب اللغات والبرامج الجديدة،بحضور الدكتوره فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة والمنسق العام للتحول الرقمي، وأمين عام الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اجتماع البرمجيات بحضور الدكتور كريم احمد المشرف العام على الوحدة والمصمم الرئيسي لبرنامج الهوية الرقمية للطلاب ومجموعة الأنظمة الملحقة به، كيفية تأمين كارنيهات الطلاب وآليات الحماية من التزوير بعدة مستويات، الأمر الذى يسهل من تحديد هوية الطالب عند بوابات الجامعة، ومكاتب شئون الطلاب من خلال " أكواد البار كود"، بالإضافة الى استعراض كيفية طباعة الكارنيهات وتسليمها للكليات والذي قام بعرضه، ووجه رئيس الجامعة بسرعة تحديث كافة البيانات، وتذليل كافة المشكلات المتعلقة بإدخال البيانات على موقع الجامعة.

فيما وافق اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة على تدريب طلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خلال سنة التدريب بكلية الطب البشري طبقا لخطة التدريب، وإلحاق الطلاب من البرنامج العام الى البرنامج الخاص بعد قضاء العام الأول، وإلحاق الطلاب الوافدين بالبرنامج الخاص بكلية الطب البشري، ودعم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ببرامج وانظمة التشغيل بنظام المحاكاة للطلاب من معهد متخصص بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أهمية تدريب دعم العملية التعليمية والبحثية بشتى الطرق لصالح ابناءنا الطلاب، مشيدا بإطلاق الاصدار الاول لقرارات اللجنة العليا مدعمة بقرارات مجلس الجامعة فيما يخص اللجنة بنسختيه الالكترونية والمطبوعة.

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