شاهد.. الصور الأولى من شهر عسل المطربة رنا سماحة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت المطربة رنا سماحة أول صور من شهر العسل وذلك عقب حفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن.



وكتبت رنا سماحة تعليقا على الصور قائله: "المعنى الحقيقي للسعادة".


يذكر أن النجم تامر حسني قد أحيا حفل زفاف المطربة رنا سماحة، على الملحن سامر أبو طالب والذي حرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رنا سماحة الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين

الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يكشف مدى خطورة إصابة نيمار

منذ ساعة و 7 دقيقة

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 3 ساعات

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

رنا سماحة تعلن عن خطبتها على سامر أبو طالب

"الفجر الفني" ينشر الصور الكاملة لحفل خطوبة رنا سماحة وسامر أبو طالب

الصور الأولى من حفل خطوبة رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب

صفاء جلال تهنئ رنا سماحة على خطبتها من سامر أبو طالب

مني فاروق تُهنئ رنا سماحة بحفل زفافها على سامر أبو طالب

آية عبدالله تبارك للعروسين رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

07:31 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان