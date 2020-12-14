شاهد.. الصور الأولى من شهر عسل المطربة رنا سماحة









وكتبت رنا سماحة تعليقا على الصور قائله: "المعنى الحقيقي للسعادة".





يذكر أن النجم تامر حسني قد أحيا حفل زفاف المطربة رنا سماحة، على الملحن سامر أبو طالب والذي حرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن.

شاركت المطربة رنا سماحة أول صور من شهر العسل وذلك عقب حفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن.