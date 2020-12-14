من الغد وحتى الخميس.. تعرف على حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

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مع دخول فصل الشتاء، وبدء حدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، كما شدد مدبولي على ضرورة إفادة الأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق بيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، وحتى يوم الخميس 17 ديسمبر 2020، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:



- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم".



- أمطار متوسطة على مناطق من دمياط، وبورسعيد.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى، ومدن القناة "كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس".



- فرص أمطار خفيفة مساءً، بنسبة 20% تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى.



- نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية، وسيناء، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، وجنوب البلاد، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020:



- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "رشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".



- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية، والوجه البحرى، ومدن القناة، ووسط سيناء "الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، ورأس سدر، ونخل، وكاترين.



- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.



- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا".



- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية.



يوم الخميس 17 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.



- أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "مطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم".



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجميع اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار، مؤكدة أنه يتم تحديث تلك التنبؤات بشكل يومى.







وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد، اليوم الإثنين، طقسا معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحرى، بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



كما أن الطقس معتدل نهارا على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



والطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، على جنوب سيناء، والرياح معتدلة، تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس.



ويسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة.



وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، والسواحل الشمالية، والقاهرة، والوجه البحرى، ومدن القناة، كما يستمر نشاط الرياح الجنوبية الغربية، المثير للرمال والأتربة، لتسجل

القاهرة سرعة الرياح 21 عقدة، والرؤية 4000 متر، ومرسى مطروح سرعة الرياح 26 عقدة والرؤية 1200 متر، وبرج العرب سرعة الرياح 20 عقدة والرؤية 1200 متر، والإسكندرية سرعة الرياح 18 عقدة، والرؤية 6000 متر.