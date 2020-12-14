الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن حقيقة شروط إدارة نادي العين الإماراتي، للتنازل عن خدمات التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب المارد الأحمر، في التوقيع مع كودجو مهاجم الفريق الإماراتي، بناءً على طلب من بيتسو موسيماني المدير الفني، لتدعيم خط هجومه قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

ونفى مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد حول طلب العين إستعادة خدمات حسين الشحات لاعب الفريق، مرة أخرى نظيرة إتمام الصفقة.

وتابع: "حسين الشحات عنصر أساسي داخل الفريق، ورحيله غير مطروح بالوقت الحالي، ولكن في نفس الوقت لم يطلب العين التعاقد معه".

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