صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

تلقى النادي الأهلي عرضًا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع النجم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد عمر السومة مع أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويسعى الأهلي للتعاقد مع الدولي الأوروجوياني جاستون سيرينو مهاجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة.





ووضع الأهلي بديلين حال فشل التعاقد مع سيرينو، وهم لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي ووالتر بواليا هداف الجونة.





ويعد سرينو متصدر المشهد بالنسبة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل دخول عمر السومة في الصورة.





وهناك رغبة من قبل موسيماني بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.



