بومبيو: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يشكل دعما لعملية التحول الديمقراطي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:36 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يشكل دعما لعملية التحول الديمقراطي.

 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، رسميًا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وقع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي يتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وذكر حمدوك، في كلمة ألقاها أن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

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