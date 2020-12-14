قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أسفرت قرعة دوري ابطال أوروبا التي أقيمت اليوم الأثنين عن مواجهة نارية تجمع بين برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في تكرار لسيناريو الريمونتادا التاريخية التي سبق وأن حققها البلوجرانا خلال السنوات الماضية.


ومن المُنتظر أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 16 و 17 و 23 و 24 من شهر فبراير القادم فيما تُقام مباريات الإياب أيام التاسع والعشرين والسادس عشر والسابع عشر من شهر مارس.


وفور التعرف على هوية الفرق المتأهلة من الدور ثمن النهائي تقام قرعة الأدوار التالية حتى المباراة النهائية وستكون القرعة يوم التاسع عشر من شهر مارس.
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برشلونة باريس سان جيرمان ضد برشلونة باريس سان جيرمان

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