قرعة دوري ابطال أوروبا تضع أتلتيكو مدريد في مواجهة تشيلسي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أسفرت قرعة دوري ابطال أوروبا التي أقيمت اليوم الأثنين فريق نادي تشيلسي في مواجهة قوية مع فريق نادي اتلتيكو مدريد وذلك في الإستحقاقات التي تُقام بعد شهرين من الآن.


ومن المُنتظر أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 16 و 17 و 23 و 24 من شهر فبراير القادم فيما تُقام مباريات الإياب أيام التاسع والعشرين والسادس عشر والسابع عشر من شهر مارس.


وفور التعرف على هوية الفرق المتأهلة من الدور ثمن النهائي تقام قرعة الأدوار التالية حتى المباراة النهائية وستكون القرعة يوم التاسع عشر من شهر مارس.

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قرعة دوري أبطال أوروبا تشيلسي أتلتيكو مدريد

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