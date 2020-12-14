موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتلتيك بلباو

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