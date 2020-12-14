أمير الكويت يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
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أفادت وكالة كونا، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، أصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة.

 

وأعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي في تويتر عن تعيين:

 

أنس خالد الصالح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

 

خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية

 

أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية

 

حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع

 

محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط

 

عيسى أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

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