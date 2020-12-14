حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
عمر خريبين
عمر خريبين
محمد جمال
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يسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم بصفقات قوية.

وقال أحمد يحيى، وكيل اللاعبين، إن عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، كان قريبًا من الإنضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

وأكد أحمد يحيى في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عمر خريبين كان قريب من اللعب لصفوف الزمالك لكن الأمور توقفت مرة واحدة".

وتابع: " الهلال السعودي رحب بانتقال السوري خريبين لنادي الزمالك، ولكن خريبين فضل أن يستكمل موسمه مع الهلال لاستعادة مستواه قبل اللعب للزمالك".

وأضاف: "اللاعب طلب راتب 2 مليون دولار من الزمالك كراتب سنوي ولكن الزمالك رفض واللاعب سينتقل إلى قطر أو الإمارات في الفترة المقبلة".

وعن مفاوضات النادي الأهلي، أتم: "الأهلي لم يفاوض خربين نهائيًا".



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