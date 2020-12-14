ضربة قاضية لهجوم ليفربول

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
جوتا
جوتا
وكالات
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أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي أن البرتغالي دييجو جوتا سيغيب لمدة شهرين عن الفريق الأحمر بسبب إصابة في الركبة.

وتعرض جوتا، الذي كان أحد لاعبي ليفربول البارزين منذ انتقاله من وولفرهامبتون الإنجليزي في الصيف الماضي، للإصابة في مباراة الفريق أمام مضيفه ميتييلاند الدنماركي يوم الأربعاء الماضي ببطولة دوري أبطال
أوروبا.

وقال كلوب "إن الإصابة جاءت أسوأ مما كنا نظن في البداية وأفضل مما كنا نعتقد بعد ذلك".

وأضاف كلوب "خضع جوتا للفحص من جانب جميع الجراحين المحتملين، ولم تكن هناك حاجة لإجراء جراحة، لكنه سيغيب لفترة من الوقت. لا نعرف بالضبط إن كانت لمدة شهر ونصف الشهر، أو شهرين. لا نعرف على وجه الدقة".

وانضم جوتا، الذي سجل تسعة أهداف لليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، لقائمة مصابي الفريق التي تضم فيرجيل فان ديك وجو جوميز وتياجو ألكانتارا وجيمس ميلنر ونابي كيتا.

كانت هناك بعض الأخبار السارة لليفربول ، مع عودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى التشكيلة الأساسية لمواجهة الفريق أمام مضيفه فولهام في وقت لاحق اليوم.

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