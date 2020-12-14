تفاصيل جديدة بشأن إطلاق نار أمام كاتدرائية في نيويورك

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل المسلح الذي أطلق النار من سلم كاتدرائية "سان جون" في مدينة نيويورك.

 

ووفقًا لوكالة رويترز، لم يتم الكشف عن هوية المسلح، وأصيب برصاصة واحدة على الأقل في رأسه خلال إطلاق النار، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محلي، حيث أعلنت وفاته.

 

وأعلن المصدر، أنه تم العثور في مكان الحادث على مسدسين نصف آليين وحقيبة، تخص على ما يبدو المسلح، تحتوي على عبوة مليئة بالبنزين وحبال وأسلاك وعدة سكاكين وشريط.

 

وفي تصريحات صحفية، قال مفوض شرطة مدينة نيويورك، ديرموت شيا، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من بعد الظهر في مانهاتن وإن إطلاق النار لم يؤد لإصابة أي شخص آخر، بفضل التحرك السريع لثلاثة من رجال الشرطة نحو الموقع، الذين تصدوا للمشتبه به.

 

وشهدت أمريكا، إطلاق النار في ساعة متأخرة من بعد الظهر خارج الكاتدرائية التاريخية لأبرشية نيويورك الأسقفية، بعد فترة وجيزة من انتهاء أداء جوقة في الهواء الطلق على سلالم الكنيسة.

 

ونشرت مجموعة صور أظهرت المسلح وهو يرتدي معطفا شتويا أسود وقبعة بيسبول بيضاء وكمامة مزينة بعلم جمهورية الدومينيكان، ويشهر مسدسا في كل يد، كما كان يحمل حقيبة ظهر كبيرة مربوطة على كتفيه.

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الكلمات المفتاحية

كاتدرائية اطلاق نار أمريكا

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