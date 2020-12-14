ظهير برشلونة: لا نهتم بريال مدريد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
ألبا
ألبا
وكالات
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أكد جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة عقب انتصار فريقه الصعب على ليفانتي 1-0 أنه غير مهتم بنتائج أتلتيكو مدريد والريال لأن الفريق معتاد على أي طريقة لعب، في إشارة للعودة للطريقة التقليدية (4-3-3)، بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في الوسط.

قال ألبا في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب كامب نو: "لا أعتقد أن طريقة اللعب هي المشكلة، علينا الـتأقلم كلاعبين على طريقة لعب منافسينا.. صنعناً فرصاً كثيرة للتسجيل، ولحسن الحظ تمكنا من تسجيل إحداها".

كما أشاد ألبا بمستوى ليفانتي، مؤكداً أن الفريق دائماً ما يقدم مباريات قوية أمام برشلونة، كما أنه يمتلك مدرباً ممتازاً وقائمة لاعبين كبيرة".

واختتم ألبا تصريحاته مؤكداً أنه بغض النظر عن فوز ريال مدريد على أتلتيكو، فإن فوز برشلونة بمبارياته سيدفعه للمراكز المتقدمة في الترتيب.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 17 نقطة يقفز بها للمركز 8، مع مباراتين مؤجلتين له أمام إلتشي وأتلتيك بلباو، قد يساعد الفوز بهما على دخوله مجدداً لصراع المنافسة على الصدارة.

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