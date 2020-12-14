بومبيو يوقع إشعارا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وقع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.


وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي يتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وذكر حمدوك، في كلمة ألقاها أن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول

الراعية للإرهاب.

 

وفي سياق متصل، كان قد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شرطه الوحيد من أجل موافقة بلاده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وقال الرئيس الأمريكي إن هذا الشرط هو أن دفع حكوممة السودان مبلغ 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين.

 

وعبر تغريدة نشرها ترامب على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة".


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بومبيو السودان الارهاب أمريكا

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