بومبيو يوقع إشعارا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب

أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وقع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.



