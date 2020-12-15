"خفاجي" يوجه رسالة لأعضاء التدريس والطلاب في مجال البحث العلمي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:39 ص
الدكتور محمد خفاجي
الدكتور محمد خفاجي
ريهام علي - مارينا بشارة | تصوير: ياسمين عليوة
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وجه الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة عدة رسائل مهمة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجال البحث العلمي.

وقال "خفاجي" في حوار خاص للفجر إنه ينبغي على أعضاء هيئة التدريس تقديم أبحاث تخدم المجتمع، موضحا أنه ليس هناك قيمة من تقديم أبحاث كثيرة للحصول على الترقية وهي دون المستوى.

وأضاف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم: "أوجه الطلاب بضرورة تنمية قدرتهم في مجال البحث العلمي منذ دخولهم الكلية، وفوجئنا بعدم معرفة الطلاب ماذا يعني البحث العلمي"

كما طالب الطلاب بعدم اليأس قائلا: "مصر لديها الكثير من الإمكانيات، وقدمت العديد من المشروعات دون الحاجة إلى تمويل، وبالتالي إحنا نقدر".

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