"خفاجي" يكشف عن أهم الملفات للنهوض بمجال البحث العلمي

كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة ، عن الملفات، التي يريد تطبيقها من أجل النهوض بالمجتمع.





وقال "خفاجي" في حوار خاص للفجر إن أهم الملفات في ربط البحث العلمي بالصناعة حيث يتم تخصيص 1% من إيرادات الشركات والمصانع للبحث العلمي، لكي يتم تطوير مجال الصناعة والمجلات المختلفة.



