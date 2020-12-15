خفاجي: هذه الأزمات تواجه مجال البحث العلمي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
الدكتور محمد خفاجي
الدكتور محمد خفاجي
ريهام علي - مارينا بشارة | تصوير: ياسمين عليوة
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كشف  الدكتور محمد خفاجي  الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن بعض أزمات التي تواجه البحث العلمي في مصر.

وأوضح "خفاجي" في حوار خاص للفجر أن حل بعض الأزمات التي تواجه البحث العلمي، تتلخص في تمويل المشروعات، لافتا إلى وجود نقص شديد في أعداد الباحثين خاصة في مجال البيانات، فنقص العدد يقلل من انتاج.

وتابع: "نحن نقدم فقط 6 أبحاث طوال العام".

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