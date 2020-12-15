خفاجي يكشف تفاصيل حصوله على ترقية "التميز العلمي"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:56 ص
الدكتور محمد خفاجي
الدكتور محمد خفاجي
ريهام علي - مارينا بشارة | تصوير: ياسمين عليوة
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كشف  الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن تفاصيل ترقية التميز العلمي بعد إعداده تطبيق خاص لمصابي فيروس كورونا.

وقال "خفاقي" في حوار خاص للفجر: "اعتبر هذه الترقية بمثابة تكليل للجهود مع المجموعة البحثية، فقد سافرت إلى ألمانيا وكنت أعمل في مجموعات بحثية، وأريد تكوين مجموعة بحثية في مصر"

وأضاف: "في عام 2013 كونت أول مجموعة بحثية، وتخرج منها البعض حاصلين علي الماجستير والبعض الآخر استطاع السفر إلى الخارج، واستطاعت أن تنشر بعض الأبحاث في مواقع دولية مهمة، فالترقية هي تكليل للمجهود المبذول".

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