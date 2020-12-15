خفاجي يكشف تفاصيل حصوله على ترقية "التميز العلمي"

كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن تفاصيل ترقية التميز العلمي بعد إعداده تطبيق خاص لمصابي فيروس كورونا.





وقال "خفاقي" في حوار خاص للفجر: "اعتبر هذه الترقية بمثابة تكليل للجهود مع المجموعة البحثية، فقد سافرت إلى ألمانيا وكنت أعمل في مجموعات بحثية، وأريد تكوين مجموعة بحثية في مصر"



