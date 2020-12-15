خفاجي: دول أجنبية نفذت فكرة تطبيقي الخاص بمحاصرة فيروس كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
الدكتور محمد خفاجي
الدكتور محمد خفاجي
ريهام علي - مارينا بشارة | تصوير: ياسمين عليوة
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كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن إمكانية تسويق التطبيق، الذي طوره لمصابي فيروس كورونا للخارج.

وأكد "خفاجي" في حوار خاص للفجر أن المجموعة البحثية تهدف إلى تقديم الحلول للدولة، ولكن هناك بعض الدول الأجنبية عملت على نقل الفكرة، معلقا: "فوجئنا أن بعض الدول الأجنبية تسعى لتطبيق تلك الفكرة مثل أمريكا، فقد أجتمع الرئيس دونالد ترامب برؤساء شركات المحمول لتطبيق الفكرة بعد ما أعلنا عن التطبيق".

وأوضح الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، أن هناك قابلية عالية للتطبيق في الخارج ولكن إمكانية تسويقه في الخارج تعود الدولة.

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