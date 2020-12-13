اندلاع حريق محدود خلف مطحن أوسيم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق في مخلفات خلف مطحن أوسيم، شمال الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بمحيط مطحن أوسيم، شمال المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق في كمية مخلفات خلف المطحن، ويواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد ألسنة اللهب.
اندلاع حريق محدود خلف مطحن أوسيم
اندلاع حريق محدود خلف مطحن أوسيم

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حوادث حريق اوسيم

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