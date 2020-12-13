اندلاع حريق محدود خلف مطحن أوسيم

اندلع حريق في مخلفات خلف مطحن أوسيم، شمال الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بمحيط مطحن أوسيم، شمال المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.



