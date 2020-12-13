مي عمر توقع على عمل سينمائي بالمشاركة مع السبكي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك أحمد السبكي صورة جمعته بالفنانة مي عمر، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووقعت مي عمر في هذا اللقاء على فيلم سينمائي من المقرر البدء به قريبا وكتب "السبكي" تعليقا قائلا: "قريبا.

يذكر أن الفنانة مي عمر تصور حاليا مسلسل "لؤلؤ" والذي يعتبر البطولة المطلقة الأولى لها وذلك بمشاركة عدد من الفنانن منهم أحمد زاهر.

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