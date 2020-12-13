أحمد السبكى لـ"حديث القاهرة": كورونا سبب عرض فيلم "صاحب المقام" على المنصات دون السينما

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أكد المنتج أحمد السبكى، أن عدم عرض فيلم "صاحب المقام" فى السينمات هو بسبب تعاقده مع منصة الكترونية لعرض الفيلم عليها أولا، وهذا القرار يخالف غرفة صناعة السينما، مضيفا: "توبة انى اعرض فيلم على منصة تانى والمفروض الاول يتعرض الفيلم سينما والقصة مش مكسب مادي بس ولو نزلته مادي كان هيكسب اكتر من كده".



وأوضح المنتج أحمد السبكى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الفيلم عرض وقت كورونا ولم يكن هناك حضور فى السينمات والقاعات كانت خاوية، مؤكدا أن ظهور كورونا الفيلم كان السبب الأول للتعاقد على عرض الفيلم على المنصات دون السينمات.



وتابع: "انا بحب السينما وحلاوة وقيمة الفن فى دور العرض، والسينما لها رونق، وفيلم صاحب المقام سيعرض على كل القنوات بعد كده".

