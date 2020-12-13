شيما الحاج تروج لمسلسها "سن البنات
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:26 م
مي مرسي
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روجت الفنانة شيما الحاج لمسلسلها "سكن البنات"، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "الحاج" قائلا: " نعم أنا هي تلك المرأة المسلسل قريبا ان شاء لله على شاشة النهار في شهر يناير وعلى فيو يوميآ للمخرج محمد النقلي سكن_البنات".
مسلسل "سكن البنات" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.
وكتبت "الحاج" قائلا: " نعم أنا هي تلك المرأة المسلسل قريبا ان شاء لله على شاشة النهار في شهر يناير وعلى فيو يوميآ للمخرج محمد النقلي سكن_البنات".
مسلسل "سكن البنات" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.
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