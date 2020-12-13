معرفة فاتورة التليفون الارضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات بكود المحافظة

معرفة فاتورة التليفون الارضي، باعتبار ان الهواتف الارضية من اكثر الاشياء التي يهتم بها المواطنين في جمهورية مصر العربية والتي تكون سبب اساسي في تشغيل النت التي اصبح لا غني عنة في حياتنا اليومية ولذلك اصبح البحث من قبل المواطنين متزايد ليتمكنوا من معرفة تلك الطريقة التي يتم خلالها معرفة قيمة الفاتورة المستحقة للهواتف الارضية لتمكن من سدادها قبل ان يتم انقطاع الحرارة بشكل كامل عن الهواتف الارضية والتي تكون سبب بالتالي في انقطاع الانترنت عن الخدمة ولذلك سوف نتناول في مقالنا اليوم تلك الكيفية التي يتم خلالها التعرف على قيمة الفاتورة المستحقة.





معرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي





ليتمكن المواطنين من التعرف على قيمة الفاتورة المستحقة فور ان يتم اصدارها من قبل الشركة المصرية للاتصالات والتي تكون على مدار اربع مرات طوال العام والتي من المحدد أن تكون في الشهر القادم يناير 2021 يقوموا بأتباع بعض من الخطوات وهي:





في البداية يتم الدخول على الموقع الالكتروني بالشركة المصرية للاتصالات.





ومن ثم يتم اختيار خدمة فواتير الهواتف الارضية.

ويتم ادخال كود المحافظة ورقم الهاتف.

ومن ثم يتم الضغط على عرض الفواتير المستحقة.





طرق اخري للاستعلام عن قيمة الفاتورة



