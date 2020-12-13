اختفت من 12 ساعة.. العثور على جثة طفلة عليها أثار "خنق" ببني سويف

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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عثر أهالى قرية "قمن العروس" التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، اليوم الأحد، على جثة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغًا بعثور أهالى قرية "قمن العروس" التابعة لدائرة المركز، على جثة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وعليها آثار "خنق" اعتداء بمنطقة الرقبة والرأس.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لطفلة تدعى "فاطمة حبيب ابراهيم" 10 سنوات، مقيمة ذات القرية، وبالمعاينة الأولية تبين آثار اصابات بمنطقة الرقبة، وبسؤال أهليتها أكدوا اختفاؤها من المنزل، منذ 12 ساعة تقريبًا، وكانوا يبحثون عنها عند أقاربهم.

وتم نقل جثة الطفلة إلى مستشفى الواسطى المركزى الطفلة وباجراء الكشف الطبى عليها تبين إصابتها بكسر فى الفقرات العنقية، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتكثف وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة الواسطى، برئاسة الرائد محمود فؤاد، جهودها لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

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