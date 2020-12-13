تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، عرف عنه اهتمامه البالغ بتنمية الصعيد، الذى عانى من الإهمال فى مختلف القطاعات، سنوات طويلة.

فدائما ما يوجه الرئيس السيسى، الحكومة، والوزارات المختلفة، بتنمية محافظات الصعيد، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال إقامة المشروعات التى تعود بالنفع عليهم، والارتقاء بجودة الخدمات التى تقدم إليهم، فى مختلف القطاعات، وفى شتى المجالات.

وعلى خطى الرئيس السيسى، تبذل الحكومة قصارى جهدها للارتقاء بصعيد مصر، ومحافظاته، وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية، وإقامة المشروعات التى تفتقر إليها مناطق من محافظات الصعيد، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى هذا الإطار، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى من المرحلة الاولى، لمحطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة، فى محافظة سوهاج.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن محطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة، فى محافظة سوهاج:

- تعمل محطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة، فى مرحلتها الأولى، التى بدأ التشغيل التجريبى لها، بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميا.

- تبلغ الطاقة الإجمالية لمحطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة، 45 الف متر مكعب يوميا.

- تبلغ تكلفة إنشاء المحطة 500 مليون جنيه.

- تقوم المحطة على خدمة 450 ألف نسمة بمدينة ساقلتة، والقرى التابعة لها، وبعض قرى مدينة أخميم.

- يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا.

بلغت نسبة التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية من المحطة 80%.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها حاليا، خصوصا فى القرى، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى المصرية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12% عام 2014 إلى 37.5 % حاليا، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، تم تنفيذ نحو 1121 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بإجمالى استثمارات منفذة بلغت نحو 78302 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 668 مشروعا، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 110911 مليون جنيه.

وتمثلت أهم الإنجازات المنفذة فى ذلك الإطار، فى تنفيذ 118 محطة تنقية مياه سطحية، و58 مشروعا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقرى، ونحو63 محطة معالجة مياه جوفية، ونحو 15 محطة تحلية مياه البحر، ونحو 595 مشروعا للصرف الصحى، و115 محطة معالجة ثنائية، ونحو 148 مشروعا لمد وتحسين خدمات الصرف الصحى، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة ثلاثية.
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج
تكلفتها 500 مليون جنيه.. معلومات عن محطة معالجة ساقلتة في سوهاج

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