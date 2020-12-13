أرمينيا تبحث مع روسيا انتهاك وقف إطلاق النار في ناغورني قرة باغ

قام وزير الدفاع الأرميني فاغارشاك هاروتيونيان، اليوم الأحد بزيارة عمل لروسيا، التقى نظيره الروسي سيرغي شويغو لبحث انتهاكات وقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت بمنطقة ناغورني قرة باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية، إن القوات المسلحة الأذربيجانية انتهكت أمس "الالتزامات المنصوص عليها في البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر من خلال تركيز المزيد من الأفراد والمعدات العسكرية والمدفعية الثقيلة، وشن غارة على قريتين بمقاطعة هادروت".

وقد بحث الوزيران الروسي والأرميني هذه القضية.

وأجبرت أذربيجان جارتها أرمينيا، بعد معارك عنيفة، على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها، وذلك وفقاً لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية في نوفمبر(تشرين ثاني).

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مساء أمس عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في ناغورني قرة باغ.