باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:27 م
نيمار
نيمار
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أغلق جميع أبواب الرحيل أمام نيمار قبل نهاية عقده في صيف 2022.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها مجلة ليكيب الفرنسية :"بدأنا الحديث مع نيمار ومبابي بشأن تجديد التعاقد وستبقى المفاوضات معهما سرية للغاية لكني واثق أن الثنائي يرغب في الاستمرار في باريس سان جيرمان".

وأكدت المجلة الفرنسية أنه في حالة عدم نجاح مفاوضات التجديد مع نيمار فإن الخليفي سيحدد ثمنًا لبيع النجم البرازيلي في الصيف المقبل والذي يبلغ 100 مليون يورو.

وألمحت المجلة الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تعلم جيدًا أن الأزمة الاقتصادية حاليًا في الكرة العالمية ستمنع أي نادي من إنفاق هذا المبلغ من أجل التعاقد مع نيمار.



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