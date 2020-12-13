مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

تترقب جماهير وعشاق الأهلي انطلاقة الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر تحت قيادة المدرب المخضرم بيتسو موسيماني، في بطولة الدوري المصري مساء اليوم الأحد أمام مصر المقاصة.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مصر المقاصة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد مصر المقاصة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





من جانبه يسعى المدرب الجنوب إفريقي لتحقيق الفوز الأول في النسخة الجارية من بطولة الدوري، وحصد النقاط الثلاث في طريق الأحمر نحو الحفاظ على لقبه المفضل.





ويتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة مصر المقاصة كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - جيرالدو

مهاجم صريح: صلاح محسن.



