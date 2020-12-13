



استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 بارسال رسائل نصية الي وزارة القوي العاملة بتحديد موعد الصرف





استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، بعد أن نالت المزيد من البحث حول مواقع البحث المختلفة عن تلك الكيفية التي يتم خلالها الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة سوف نتناولها من خلال مقالنا اليوم وذلك بعد أن بدأت وزارة القوي العاملة في صرف المنحة للدفعة الرابعة التي كان قد اقرها السيد الرئيس بضرورة استكمال الصرف حتي نهاية العام الحالي ولذلك بدأت وزارة القوي العاملة في صرف المنحة للمواطنين بدءا من الشهر الحالي والتي استمر الصرف لمدة اسبوع.





استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020

فلقد قامت وزارة القوي العاملة في بداية الاسبوع الماضي في الاعلان عن بدء تسلم العمالة التي تستحق الحصول على الدعم تلك الرسائل النصية التي تؤكد لهم بضرورة التوجه الي اماكن الصرف في الموعد والمكان المحددين في الرسالة ليتمكنوا من صرف مبلغ المنحة الذي يقدر بحوالي 500 جنية ولقد أكدت على انه لا داعي للقلق فمن المحدد أن تستمر عملية الصرف لمدة عشر ايام ليتمكن كافة المواطنين من الحصول على الدعم في الوقت المحدد لهم، وفي ظل انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين تم التنسيق فيما بين الجهات المختصة على ان يتم تقسيم عملية الصرف على مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية لمنع التزاحم امام مكاتب البريد وللحفاظ على صحتهم وضمان سلامتهم، ولقد أوضحت انة لكل مكتب بريد عدد من العمالة الذين يقوموا بالصرف على ايام متتالية لسرعة الصرف والتنفيذ.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

لقد أوضحت وزارة القوي العاملة أنة قد اصبح من السهل ان يتم الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة والتي تتم من خلال القيام بارسال رسائل نصية الي رقم وزارة القوي العاملة وهو 2030 وسوف تصل رسالة الي الشخص بها تفاصيل الصرف من المكان والموعد ليتم الذهاب وبدء الصرف بأستخدام بطاقة الرقم القومي.



