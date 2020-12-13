الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:25 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، نجح في تقديم مستوى مختلف مع زعيم الثغر، مؤكدا أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الاتحاد كان يريد الفوز، لعب بشكل جيد، وبروح قتالية عالية، وكان عمار حمدي أحد نجوم المباراة".

وأضاف: "وجود مدرب كبير مثل حسام حسن، جعل هناك روح مختلفة في صفوف الاتحاد السكندري، الذي قدم مباراة كبيرة ونجح في خطف فوز غالٍ على حساب بيراميدز".

وواصل: "رمضان صبحي لاعب جيد، لكن عليه ضبط النفس، خاصة بعدما تعرض للطرد، بعدما هاجم الحكم بعد اللقاء بسبب عدم احتساب ركلة جزاء، وقال له (هي هتبقي بالألوان.. لو في مكان تاني كانت اتحسبت)".



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ملعب الصقر طرد رياضة رمضان صبحي

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