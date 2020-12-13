عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

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الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد أحمد حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي وقائد منتخب مصر أن الموسم الجاري فيما يخص بطولة الدوري المصري الممتاز سيكون صعب للغاية بسبب ندية جميع الأندية المشاركة.


وفي تصريحات إذاعية قال أحمد حسن أن متعة كرة القدم في المنافسة بين جميع الفرق بدأت قوية للغاية وظهر ذلك جلياً في مواجهة إنبي وأسوان.


وأضاف: " والتر بواليا واحد من المهاجمين المميزين ولن يستمر طويلاً في صفوف الجونة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الأهلي للحصول على مهاجم مميز نظراً لمستوى مروان محسن المتواضع مؤخراً".

وأنهى: " لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي وضعت ثلاثة لاعبين للحصول على خدماتهم في الإنتقالات الشتوية القادمة وهم والتر بواليا وسيرينو بجانب لابا كودجو".

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