قرار جديد من الأهلي بشأن علاج مؤمن زكريا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:22 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
أشرف عبد الناصر
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اتخّذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرارا جديدا بشأن علاج لاعب الفريق مؤمن زكريا.

وكلّف بيبو "خالد مرتجي" عضو مجلس إدارة المارد الأحمر، بالترتيب لسفر مؤمن إلى إنجلترا لاستكمال علاجه.

وكان مؤمن قد توجه إلى أمريكا خلال الأشهر الماضية للعلاج، لكنه عاد ومازالت حالته غير مستقرة ولم تتحسن كثيرا.

وأكد الكابتن محمود الخطيب خلال تصريحاته لقناة الأهلي، أن مؤمن ترك بصمته مع الأهلي في مشواره الإفريقي بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي.

وأضاف: "الأهلي لا يترك أبناءه ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم، وزكريا هو أحد أبناء النادي المخلصين وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع".



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